WSJ: Фінляндія не постачатиме танки Україні до офіційного вступу до НАТО

ОЗБРОЄННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

Країна не планує передаватиме Україні свої танки, поки її вступ до Альянсу разом зі Швецією блокує Туреччина.

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Про це пише The Wall Street Journal, покликаючись на власні джерела.

Зокрема, представник НАТО розповів виданню, що Фінляндія дала зрозуміти, що вона, найімовірніше, не буде здійснювати прямих постачань танків Україні до офіційного вступу до НАТО.

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Водночас він додав, що Фінляндія має приблизно 240 своїх танків тож навіть після вступу в Альянс, країна зможе надати Україні лише кілька одиниць.

У виданні також зазначили, що Гельсінкі не дуже хочуть деталізувати свою військову допомогу ЗСУ через понад 1300-кілометровий кордон із Росією.

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🔻3 лютого Фінляндія приєдналася до групи країн, що працюють над Спецтрибуналом проти РФ.

🔻24 січня Володимир Зеленський провів переговори з президентом Фінляндії.

🔻 23 січня міністр закордонних справ Пекка Хаавісто заявив, що його країна поки не визначилась, чи доставлятиме танки «Леопард» Україні.

🔻20 січня у Гельсінкі заявили, що Фінляндія надасть Україні найбільший пакет допомоги. Сума озброєння та боєприпасів, які увійдуть в цей пакет, становитиме понад 400 млн євро.

🔻 19 січня міністри оборони та представники міністерств оборони дев’яти країн Європи підписали «Талліннську декларацію», у якій вони зобов’язалися надати безпрецедентну допомоги ЗСУ.