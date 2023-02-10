в єс відреагували на російські удари

Атака РФ виглядає як реакція на успішну поїздку Зеленського до країн ЄС – Маасікас

Опубліковано:

Посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас
Посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас AP
Автор тексту: Олександра Стара

Глава представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас прокоментував масовані російські авіаудари з самого ранку. 

Реклама

«Начебто реакція на дуже успішні візити президента Зеленського до європейських столиць останніми днями, де його зустрічали як члена сім'ї. Як і у випадку з такими ударами раніше, шансів зламати рішучість українців немає», – написав високопосадовець у твітері. 

🔻 З самого ранку 10 лютого Росія атакувала територію України. Крилаті ракети випустили зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. У низці населених пунктів лунають вибухи.

Завантажити додаток