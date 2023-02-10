Атака РФ виглядає як реакція на успішну поїздку Зеленського до країн ЄС – Маасікас

в єс відреагували на російські удари

Глава представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас прокоментував масовані російські авіаудари з самого ранку.

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«Начебто реакція на дуже успішні візити президента Зеленського до європейських столиць останніми днями, де його зустрічали як члена сім'ї. Як і у випадку з такими ударами раніше, шансів зламати рішучість українців немає», – написав високопосадовець у твітері.

Massive air strikes across Ukraine, from early morning on. As if a reaction to @ZelenskyyUa highly successful visits to European capitals over the last days, where he was welcomed as a family member. Like with earlier such strikes, no chance to break Ukrainians’ resolve. — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) February 10, 2023

🔻 З самого ранку 10 лютого Росія атакувала територію України. Крилаті ракети випустили зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. У низці населених пунктів лунають вибухи.