Боррель заявив, що ракетна атака РФ по Україні є воєнним злочином, який не залишиться безкарним
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Верховний представник ЄС Жозеп Боррель також зазначив, що Євросоюз допомагатиме Україні захищатися, доки вона не переможе.
«Росія вкотре вчиняє напади на Київ, Харків, Запоріжжя, Львів та інші українські міста, і порушила при цьому повітряний простір Молдови. Удари по цивільних об'єктах - це воєнний злочин, і він не залишиться безкарним», — цитує заяву Борреля пресслужба Єврокомісії в Telegram.
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Зазначимо, за інформацією Генштабу ЗСУ під час російської атаки на Україну 10 лютого, РФ здійснила пуски понад 100 ракет. А також застосувала 29 зенітних керованих ракет С-300 та 71 крилату ракету повітряного і морського базування.
🔻 10 лютого глава представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас заявив, що атака РФ виглядає як реакція на успішну поїздку Зеленського до країн ЄС.
🔻 10 лютого унаслідок обстрілів РФ зупинився один з блоків Хмельницької АЕС.
🔻Внаслідок атаки РФ 10 лютого пошкоджено чотири ТЕС — ДТЕК.
🔻 10 лютого у шести областях є влучання в об’єкти інфраструктури — Міненергетики.
🔻 10 лютого кілька російських ракет пройшли повітряним простором Молдови та дійшли до кордону Румунії.