Білорусь розкритикувала рішення Польщі закрити пункт пропуску

закриття міжнародного сполучення

У Мінську заявили, що такі дії польської влади призведуть до «колапсу» та «катастрофічних» наслідків.

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Про це йдеться в офіційній заяві Державного прикордонного комітету Білорусі.

Починаючи з 2020 року польська влада закривала канали міжнародного сполучення під різними приводами. У результаті подібних рішень з 6 пунктів пропуску функціонували лише 3, що негативно позначалося на обстановці з обох боків кордону, зазначає пресслужба білоруського відомства.

«Після закриття ще одного польського пункту пропуску ситуація стане катастрофічною і може призвести до колапсу в прикордонні, оскільки навантаження на 2 пункти пропуску, що залишилися, критично зросте. Вантажівки зможуть перетинати кордон на польському напрямку тільки через пункт пропуску Кукурики (Козловичі), а легковий транспорт – тільки через пункт пропуску Тереспіль (Брест)», – наголошують в держкомітеті.

У Білорусі додали, що рішення польської сторони щодо закриття ще одного каналу міжнародного сполучення насправді спрямоване не на забезпечення громадської безпеки, а на подальше загострення ситуації на кордоні та обмеження взаємних поїздок громадян.

🔻 З 10 лютого Польща закривала прикордонний перехід із Білоруссю Бобровники–Берестовиця з метою безпеки. Про це повідомив глава МВС Польщі Маріуш Камінський.