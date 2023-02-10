Нова російська атака на Україну: РФ влучила в об'єкти критичної інфраструктури

російська атака

З самого ранку Росія атакувала територію України. У низці населених пунктів пролунали вибухи. Є влучання в енергетичні об'єкти. Загалом повітряна тривога тривала 3 години 30 хвилин. Новина доповнюється.

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Після атаки

🔻 Є влучання в об‘єкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури в шістьох областях. Запроваджені аварійні відключення в багатьох регіонах. Найскладніша ситуація у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

🔻 Внаслідок атаки Росії 10 лютого пошкоджено чотири теплоелектростанції ДТЕК. За попередньою інформацією, двоє працівників станцій отримали поранення. Їм оперативно надали медичну допомогу.

Харківщина

Інформація станом на 11.52 Кількість постраждалих зросла до 8 людей. Про це повідомив Олег Синєгубов.

Інформація станом на 11.02 У Харківському районі поранення отримало 7 людей. Двоє з них у важкому стані. Про це повідомив Олег Синєгубов.

Інформація станом на 10.09 У Харкові російська армія поцілила в об'єкт критичної інфраструктури. Про це в ефірі нацмарафону повідомив Олег Синєгубов. Вибух пролунав орієнтовно в районі 10.07. Поцілили в електро- і, відповідно, теплогеренуюче підприємство. На місці працюють підрозділи ДСНС. Після цього енергетики оцінять масштаби руйнувань.

Дніпропетровщина

Інформація станом на 13.03 У Дніпрі скасували роботу електротранспорту та зовнішнього освітлення. Про це повідомив міський голова Борис Філатов. Таке рішення ухвалили на сьогодні.

Інформація станом на 12.30 У Криворізькому районі було збито 4 російських ракет, у тому числі 3 — у межах міста. Про це заявив голова ВЦА Вілкул. Він підкреслив, що є падіння фрагментів на територію приватного сектору. Великих руйнувань немає, люди не постраждали.

Інформація станом на 9.35 У Кривому Розі було чути кілька вибухів. До міста летять ще 7 ракет, поінформував голова ВЦА Вілкул.

Київ

Інформація станом на 12.14 У повітряному просторі Києва силами ППО було знищено 10 російських ракет. Про це повідомив Сергій Попко, начальник КМВА. Уламками ракети у Голосіївському районі пошкоджено два автомобілі, будинок та електромережі. Дані щодо постраждалих наразі відсутні.

Інформація станом на 11.03 У Києві екстрені відключення світла. Метро, кільцева електричка курсують за графіком. Про це в ефірі нацмарафону повідомив речник КМВА Михайло Шаманов.

Інформація станом на 10.37 Уламки ракети пошкодили авто та дах приватного будинку в Голосіївському районі. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Інформація станом на 10.45 Уламками ракети у Голосіївському районі пошкоджено два автомобілі, будинок та електромережі. Інформація по постраждалим уточнюється — повідомили у КМВА.

Київщина

Інформація станом на 10.07 У Київській області працює ППО. Про це повідомили в Київській ОВА.

Запоріжжя

Інформація станом на 10.47 У Запоріжжі зафіксовано два влучання. Про це повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

Інформація станом на 10.34 Вибух у Запоріжжі. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко

Хмельниччина

Інформація станом на 11.49 Об'єкт критичної інфраструктури, куди влучила російська ракета, суттєво пошкоджений. Про це повідомив міський голова Олександр Симчишин в ефірі нацмарафону. Пошкоджені житлові будинку, вибиті десятки вікон, пошкоджені дахи.

Інформація станом на 11.41 Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури Хмельницької громади. Про це повідомив голова ОВА Сергій Гамалій. За його словами, ППО збили 1 крилату ракету та 1 іранський дрон над регіоном.

Інформація станом на 11.05 Частина Хмельницького через вибух — без електропостачання. Можуть бути перебої і в водопостачанні. Про це повідомив голова ОВА Сергій Гамалій.

Інформація станом на 10.45 Вибух у Хмельницькому. Про це повідомив міський голова Олександр Симчишин. Можливі перебої з електроенергією та іншими комунальними послугами.

Інформація станом на 10.23 У повітряному просторі України фіксується хвиля ракет. 4 з них рухаються на захід України. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

Львівщина

Інформація станом на 12.00 У Золочівському районі, неподалік села Кізлів, російська ракета впала біля автобусної зупинки. Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький. Снаряд не вибухнув. За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих нема.

Інформація станом на 11.18 У Львівській області можуть бути перебої в електропостачанні — голова ОВА Максим Козицький

Інформація станом на 10.55 У Львові чути вибухи. Працює ППО. Про це повідомляє міський голова Андрій Садовий.

Інформація станом на 10.48 У Львівській області працює ППО. Про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Івано-Франківщина

Інформація станом на 13.22 Росіяни завдали ракетних ударів по енергетичному об'єкту. За попередньою інформацією, постраждалих і загиблих немає. Про це повідомила голова ОВА Світлана Онищук.

Інформація станом на 10.51 В області працює ППО. Про це повідомляє голова ОВА Світлана Онищук.

Вінниччина

Інформація станом на 10.54 У Вінниці лунають вибухи. Це спрацювала ППО — повідомив міський голова Сергій Моргунов.

Молдова

Інформація станом на 13.15 Міноборону Румунії заявило, що повітряний простір країни не був порушений. Російська ракета зайшла у повітряний простір Молдови, а потім повернулась на територію України. Російська ракета пройшла за 35 кілометрів від румунського кордону.

Інформація станом на 12.30 Міністерство оборони Румунії не підтверджує інформацію про прольот російської ракети над повітряним простором країни. Про це повідомляє румунська редакція Радіо Свобода. Журналісти відправили запит до оборонного відомства і отримали негативну відповідь. Однак у Мінобороні Румунії обіцяли повернутись із уточненою інформацією.

Інформація станом на 12.02 МЗС Молдови викликало посла Росії після прольоту російської ракети. Про це повідомив речник зовнішньополітичного відомства Даніел Воде. Глава МЗС Ніку Попеску розпорядився в терміновому порядку викликати посла Росії в Молдові Олега Васнецова, щоб вказати на неприпустимість порушення повітряного простору Молдови.

Інформація станом на 12.00 Міноборони Молдови підтверджує проліт російської ракети. Вона перетнула кордон у районі села Мокра у губернаторстві Трансністрія. Далі ракета пролетіла над Сороцьким районом у бік України.

Міністерство оборони у співпраці з відповідальними структурами країни уважно стежить за ситуацією в регіоні і рішуче засуджує порушення повітряного простору Республіки Молдова

Інформація станом на 11.42 У командуванні НАТО вже аналізують ситуацію із прольотом російських ракет через територію Молдови та Румунії. Про це повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в ефірі нацмарафону. Він наголосив: буде надана належна відповідь. Якби була б безпосередня небезпека громадянам Молдови чи Румунії, НАТО відреагувало б миттєво.

Вадим Пристайко, посол України у Великій Британії © DW

Інформація станом на 11.35 Повітряні сили мали змогу збити російські ракети, які залетіли на територію Молдови та Румунії. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Однак ЗСУ не зробили цього через ризики і загрози населенню іноземної держави. Росія, за словами Ігната, не вперше влаштовує провокації із порушенням повітряного простору іноземних держав. Зокрема раніше це було зафіксовано в Молдові.

Інформація станом на 11.26 Дві російські крилаті ракети «Калібр» перетнули кордон України з Молдовою. Це сталось десь о 10.18. Орієнтовно о 10.33 ці ракети перетнули повітряний простір Румунії. Після чого знову зайшли у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Валерій Залужний © Getty images

Інформація станом на 10.20. У повітряному просторі Молдови пролетіла одна ракета. Про це повідомив Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА.

Що кажуть енергетики?

Інформація станом на 9.53 Є влучання на декількох об’єктах високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах. Це призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях — повідомили в «Укренерго».

Що з рухом потягів?

Інформація станом на 9.21 Через знеструмлення окремих ділянок по Україні 5 із 65 рейсів Укрзалізниці затримуються на 5 хвилин і більше, ще 3 поїзди - на понад півгодини.

Міжнародна реакція на нову атаку

🔻 Масовані авіаудари по Україні — реакція на успішну поїздку Зеленського до Європи. Про це заявив глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

Масовані авіаудари по Україні з раннього ранку. Начебто реакція на дуже успішні візити президента Зеленського до європейських столиць останніми днями, де його зустрічали як члена сім'ї. Як і у випадку з такими ударами раніше, шансів зламати рішучість українців немає

Massive air strikes across Ukraine, from early morning on. As if a reaction to @ZelenskyyUa highly successful visits to European capitals over the last days, where he was welcomed as a family member. Like with earlier such strikes, no chance to break Ukrainians’ resolve. — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) February 10, 2023

🔻 У Посольстві США в Україні відреагували на нову російську атаку.

«Після нічних атак та під час нових ударів Росії по всій країні, я згадую, що Джо Байден сказав Володимиру Зеленському у Вашингтоні: «Українці мають сталевий кістяк і незламну рішучість, навіть з ракетами в повітрі».

After overnight attacks, and with Russia launching more strikes across the country, I recall what @POTUS said with @zelenskyyua in Washington – Ukrainians have a steel backbone and unbreakable determination, even with missiles in the air. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) February 10, 2023