Виправдовування збройної агресії РФ проти України: СБУ повідомила про підозру Монтян

Пропаганда РФ

СБУ повідомила про підозру Тетяні Монтян, яка публічно виправдовує російську збройну агресію проти України

Служба безпеки України зібрала вичерпну доказову базу на Тетяну Монтян, яка публічно виправдовує російську збройну агресію проти України та бере активну участь в інформаційно-психологічних спецопераціях російських спецслужб, повідомляє СБУ.

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«Для цього (Монтян — ред.) регулярно виступає на російських телеканалах, де активно закликає до зміни меж державного кордону України та підтримки окупаційних угруповань. Також вона масово поширює дезінформацію про ситуацію в Україні через власні канали на Ютуб і в Телеграм, які нараховують майже півмільйона підписників», — йдеться у повідомлені.

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За даними слідства, Монтян виїхала до Росії ще у 2021 році.

«З тих пір вона постійно відвідує тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей для підготовки пропагандистських сюжетів на користь кремлівського режиму», — зазначили у відомстві.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Монтян про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України щодо дії, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення держвлади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, колабораційну діяльність та виправдовування збройної агресії РФ проти України.

🔻 6 лютого СБУ затримала російських агентів, які готували удари по залізниці та енергооб’єктах.

🔻 4 лютого в СБУ повідомили про затримання російського агента, який виявився колишнім військовим ЗСУ.

🔻 3 лютого в СБУ повідомили про викриття російських агентів, які готували теракти на Дніпропетровщині.

🔻 20 січня СБУ знешкодила агентурну мережу російського ГРУ, яка коригувала ракетні удари по Дніпру.