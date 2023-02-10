АТАКА НА ТЕС

Внаслідок атаки РФ пошкоджено чотири ТЕС — ДТЕК

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РФ обстріляла ТЕС
РФ обстріляла ТЕС © ДТЕК
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Попередньо, двоє працівників зазнали поранень. Їм надали медичну допомогу.  

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Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено майно ТЕС, повідомили в ДТЕК. 

«Задля безпеки на об’єктах знаходяться тільки критично необхідні співробітники, інші працюють у віддаленому режимі», — йдеться у повідомленні. 

Раніше у ДТЕК повідомили, що  через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Дніпропетровській областях було застосовано екстрені відключення світла.

Усі деталі щодо нової російської атаки в усіх регіонах читайте тут: В Україні масштабна повітряна тривога, є влучання

 

🔻 З самого ранку 10 лютого Росія атакувала територію України. Крилаті ракети випустили зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. У низці населених пунктів лунають вибухи.

🔻У вересні — лютому енергетичні підприємства ДТЕК Енерго були атаковані 27 разів. 28 енергетиків були поранені, 3 загинули. 

 

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