Внаслідок обстрілів РФ зупинився один з блоків Хмельницької АЕС

ЯДЕРНА БЕЗПЕКА

Рівненська та Південноукраїнська АЕС знизили виробництво електроенергії.

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Про це повідомило МАГАТЕ з покликанням на Державну інспекцію ядерного регулювання України .

Працівники МАГАТЕ, які перебувають на станціях, засвідчили, що всі системи ядерної безпеки на Хмельницькій АЕС спрацювали належним чином.

У звіті МАГАТЕ також зазначено, що Рафаель Гроссі провів переговори з високопосадовцями в Москві щодо узгодження та впровадження надзвичайно необхідної зони ядерної безпеки та безпеки навколо ЗАЕС.

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Через атаки РФ 10 лютого виник значний дефіцит в енергосистемі України. Основною ціллю Росії були електростанції та об’єкти високовольтної мережі, повідомили в Укренерго.

🔻 18 січня місія МАГАТЕ розпочала роботу на Чорнобильській та Рівненській АЕС

🔻16 січня стало відомо, що місія МАГАТЕ прибула на Південноукраїнську АЕС

🔻 10 січня в Держатомрегулюванні повідомили, що найближчим часом постійні моніторингові місії Міжнародного агентства з атомної енергії розгорнуть на всіх українських АЕС.