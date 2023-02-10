Війська РФ завдали ракетних ударів по енергооб'єкту в Івано-Франківській області

Атака РФ

Це сталося під час чергової ракетної атаки РФ 10 лютого. За попередньою інформацією, постраждалих і загиблих немає, зазначила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Реклама Читати продовження

Голова ОВА також повідомила, що 13.10 по всій Україні знову оголошено повітряну тривогу.

► Читайте також: Нова російська атака на Україну: РФ влучила в об'єкти критичної інфраструктури

«Сьогодні Росія випустила рекордну кількість ракет С-300. РФ здійснила ракетні удари по об'єктах критичної інфраструктури і в інших областях. Найскладніша ситуація в Хмельницькій, Запорізькій та Харківській областях», — додала Онищук..

🔻 10 лютого внаслідок атаки РФ пошкоджено чотири ТЕС — ДТЕК.

🔻10 лютого через атаки РФ у Дніпрі скасували роботи електротранспорту та зовнішнього освітлення.