Дві російські ракети зранку перетнули кордони Молдови та Румунії

Атака РФ

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Залужний. Українські повітряні сили могли їх збити, та не стали цього робити через загрозу для населення держав, повідомив Юрій Ігнат.

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Кордон Молдови Калібри перетнули о 10:18, Румунії о 10:33. Ракети летіли транзитом: згодом вони повернулися на територію України, написав Залужний.

Молдовські ЗМІ пишуть, що ракета над Румунією пролетіла у районі Сучави.

Повітряні сили України могли збити російські ракети над Румунією та Молдовою, заявив в коментарі УП речник командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат. Та українські військові розуміли ризики та загрози населенню іноземних держав, тому цього не зробили цього одразу, зауважив він.

Усі деталі щодо нової російської атаки в усіх регіонах читайте тут: В Україні масштабна повітряна тривога, є влучання