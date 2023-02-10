Зеленський: є дуже важливі домовленості, і ми отримали хороші сигнали

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА

У своєму традиційному вечірньому зверненні Президент України підбив підсумки останніх п’яти днів. У чомусь вони були дуже складні, зазначив очільник держави, проте дуже змістовні.

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Головні тези зі звернення Президента:

🔻Лондон, Париж, Брюссель — усюди я говорив цими днями про те, як посилити наших воїнів. Є дуже важливі домовленості, і ми отримали хороші сигнали. Це стосується як далекобійних ракет і танків, так і наступного рівня нашої співпраці – бойової авіації. Але над цим треба нам ще попрацювати.

🔻Я був дуже радий почути й побачити, що наші хлопці в Британії швидко навчаються керувати «Челенджерами».

🔻Я був дуже радий переконатися, наскільки британці прагнуть, щоб ми перемогли. Все це надихає. Я вдячний пану Прем’єр-міністру, парламенту Британії й усім британцям. І, звичайно, Його Величності Королю.

🔻Фундаментальна зустріч відбулась у Франції з Президентом Макроном і канцлером Шольцом. Ми втрьох провели переговори. Розкривати її деталі неправильно, але можна сказати, що ми почули один одного. Партнери почули нашу позицію, наші аргументи. Буде більше підтримки. І я дякую за це пану Президенту й усім французам, пану канцлеру й усім німцям.

🔻Брюссель. Засідання Європейської ради та наш спеціальний формат переговорів після засідання. Переговорів із лідерами ЄС не лише в межах Євроради, а й у межах спеціальних зустрічей, які відбулися після саміту. Загалом я зустрівся з усіма лідерами Євросоюзу.

🔻Наше спільне завдання — взяти все те, про що ми говорили та домовлялися, і трансформувати в конкретне постачання, у конкретні документи, у конкретні нові лінії співпраці.

🔻Європейський парламент. Це було не просто моє звернення як Президента України, це був символічний момент. Певний ціннісний підсумок шляху, який ми пройшли у відносинах із Євросоюзом. І початок нового етапу. Коли Україна у Європейському парламенті, у Європейській Раді та інших інституціях Євросоюзу вже не гість чи партнер з-поза меж ЄС. Коли Україна стає повноправною частиною Євросоюзу.

🔻Ви чули й бачили, як вітають Україну. Це те, що зробили ми всі разом. Це те, як вітають вас.Я пишаюся українською сміливістю. Я пишаюся українською незламністю. Я пишаюся українською результативністю.Я пишаюся вами всіма, хто воює й працює заради нашої держави! Хто підтримує фронт і державу.

🔻Окремо хочу сьогодні відзначити наших льотчиків, усіх наших бійців Повітряних сил, кожного й кожну, хто захищає українське небо.

🔻Історичні результати для України завжди ближче, ніж може здаватися.