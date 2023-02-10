Звернення до міністрів спорту: Зеленський виступив проти участі представників РФ на Олімпіаді-2024

ОЛІМПІАДА-2024

Президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників віртуального саміту міністрів спорту держав-партнерів наголосив на необхідності зупинення агресії та боротьби проти тих, хто обирає для себе шлях терору.

Реклама Читати продовження

Він зазначив, що Міжнародному олімпійському комітету потрібна чесність, «яку він, на жаль, загубив. Чесність, яка допоможе зупинити російський терор і наблизити мир».

«Поки Росія вбиває і тероризує, представникам держави-терориста не місце на спортивних та олімпійських змаганнях. І це не перекриєш якоюсь там удаваною нейтральністю чи білим прапором. Бо Росія тепер така, що все заплямовує кровʼю, навіть білий прапор», — наголосив Зеленський.

Він зауважив, що присутності росіян в тому чи іншому вигляді на спортивних майданчиках світу є «нехтування олімпійським духом, щоб, маніпулюючи буквою олімпійських принципів, допомогти Росії».

«Але ми з вами мусимо захищати життя. Ми з вами мусимо захищати наші цінності», — підкреслив Зеленський.

► Читайте також: Країни Балтії та Польща виступають проти участі спортсменів з РФ та Білорусі у Олімпіаді-2024

25 січня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) повідомив про готовність повернути спортсменів з РФ та Білорусі до міжнародних змагань, але в нейтральному статусі та тільки тих, хто не підтримав війну в Україні.

🔻 9 лютого український омбудсман виступив проти участі спортсменів з РФ та Білорусі на Олімпіаді-2024.

🔻 7 лютого мер Парижа виступила проти участі спортсменів з РФ в Олімпійських іграх.

🔻6 лютого український боксер Олександр Усик закликав президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха не допускати росіян та білорусів до участі в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

🔻3 лютого заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський заявив, що Польщі треба бойкотувати Олімпіаду в Парижі, якщо МОК допустить до участі в Олімпійських змаганнях росіян та білорусів.

🔻3 лютого Чеський олімпійський комітет офіційно оголосив, що не розглядає можливість бойкоту Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, навіть якщо в них братимуть участь спортсмени з Росії та Білорусі.

🔻2 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що спроба Міжнародного олімпійського комітету повернути на Олімпіаду спортсменів із РФ та Білорусі «є легітимізацією злочинної агресії проти України».

🔻2 лютого Польща, Естонія, Литва і Латвія засудили зусилля МОК, спрямовані на повернення російських і білоруських спортсменів до змагань у Олімпіаді-2024.

🔻2 лютого міністр спорту і туризму Польщі Каміль Бортничук розповів Reuters, що до 10 лютого він планує створити коаліцію з приблизно 40 країн, включаючи США, Велику Британію та Канаду, які підтримають заклик до блокування російських і білоруських спортсменів на Олімпіаді 2024 року.