Зеленський запросив Орбана відвідати Україну

УГОРСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ВІДНОСИНИ

Віктор Орбан та Володимир Зеленський тиснуть один одному руки на саміті ЄС у Брюселі

Цю інформацію «Telex» підтвердив прессекретар прем’єр-міністра Угорщини Берталан Хаваші.

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«Новина правдива, український президент запросив Віктора Орбана. Коли буде потреба та час, прем’єр-міністр відвідає Київ», — зазначив він.

У виданні зазначили, що Орбан у четвер провів переговори з Зеленським у прямому ефірі в Брюсселі разом із кількома іншими лідерами країн ЄС. Крім того, очільники країн ЄС розділилися на чотири групи, кожна з яких провела окремі перемови з українським лідером.

Орбан зустрівся з Зеленським разом з лідерами Австрії, Хорватії, Болгарії, Словенії, Греції та Кіпру.

🔻В контексті саміту ЄС Орбан виступив за негайне припинення вогню в Україні. Втім, пообіцяв надавати подальшу гуманітарну та фінансову підтримку Києву від Будапешту.

🔻 27 січня Орбан заявив, що Угорщина накладе вето на санкції ЄС проти РФ щодо ядерної енергетики

🔻27 січня МЗС України викликало посла Угорщини. Причина — зневажливі висловлювання прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на адресу України. Під час зустрічі з журналістами угорський прем'єр порівняв Україну із «Афганістаном» і назвав її «нічийною землею».