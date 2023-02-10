Зеленський по дорозі в Україну заїхав до Польщі, де зустрівся з Дудою

зустріч лідерів

У польському Жешуві президенти обговорили останні події в Україні.

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Про це повідомила канцелярія Анджея Дуди.

«Переговори також стосувалися безпеки в регіоні. Президенти обговорили поточну ситуацію на фронті та безпеку в нашому регіоні, а також необхідність подальших спільних дій військової підтримки», – йдеться в офіційному повідомленні.

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Пресслужба президента України повідомила, що Володимир Зеленський також розповів про візит до Брюсселя й наголосив на важливості старту вже цьогоріч переговорів про вступ нашої країни до ЄС.

«За словами Президента України, це стало б важливою мотивацією для українського суспільства та армії, які проходять через важкі випробування», – зауважили в ОП.

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🔻 8 лютого Володимир Зеленський перебував із візитом у Великій Британії. Президент України зустрівся з британським прем’єр-міністром, виступив у парламенті та відвідав українські війська. Володимир Зеленський також зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом III.

🔻 21 грудня 2022 року український президент вирушив у свою першу закордонну робочу поїздку від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.