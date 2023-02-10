Кабінет міністрів України звільнив сімох заступників міністрів

КАДРОВІ ЗМІНИ

Серед звільнених — перший заступник міністра економіки Денис Кудіна, а також п'ять заступників міністра внутрішніх справ.

Реклама Читати продовження

Про це повідомили у Telegram-каналі Уряд online.

►Читайте також: «Велике звільнення»: Кирило Тимошенко подав у відставку з посади заступника голови ОП

Зокрема, з посади заступників МВС звільнили: Мері Акопян, Ігоря Бондаренка, Сергія Гончарова, Богдана Драп'ятого та Катерину Павліченко.

►Читайте також: Кадрове очищення держслужби: хто піде, а хто залишиться?

🔻 7 лютого у ВР проголосували за призначення Ігоря Клименко міністром внутрішніх справ України та Василя Малюка головою СБУ

🔻 7 лютого Кабмін призначив трьох керівників ОДА.

🔻24 січня Кабмін звільнив п'ять голів ОВА:Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Сумської та Херсонської. Ексочільника Київщини Олексія Кулебу призначили заступником керівника Офісу Президента. Він замінив на посту Кирила Тимошенка.