стихійне лихо

Турецькі офіційні особи та медики повідомили про 17 674 загиблих своїх громадян. Сирійська група «Білих шоломів» опублікувала дані про смерть 3 377 осіб у Сирії.

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Станом на 8:38: Українські рятувальники вже обстежили 61 будівлю в Туреччині. Детальніше читайте тут.

Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 21 000

Про це повідомляє The Guardian.

У виданні зазначають, що Світовий банк надасть Туреччині 1,78 мільярда доларів. Також США надішлють 85 мільйонів доларів (70,1 мільйона фунтів стерлінгів) допомоги Анкарі та Дамаску.

Наслідки землетрусу AP - Kamran Jebreili

Наслідки землетрусу AP - Hussein Malla

Наслідки землетрусу AP - Emrah Gurel

Наслідки землетрусу AP - Khalil Hamra

Наслідки землетрусу AP - Ahmet Akpolat

Наслідки землетрусу AP - Petros Giannakouris

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🔻8 лютого голова ДСНС Сергій Крук повідомив, що Україна відправила 87 рятувальників до Туреччини.

🔻 7 лютого Ердоган оголосив надзвичайний стан у десяти провінціях, що постраждали від землетрусу.

🔻 Уранці 6 лютого поблизу турецько-сирійського кордону стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Його епіцентр знаходився у провінції Газіантеп на півдні Туреччини, але підземні поштовхи відчувалися у кількох країнах регіону, в тому числі Сирії та Лівані.