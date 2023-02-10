Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 21 000
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Турецькі офіційні особи та медики повідомили про 17 674 загиблих своїх громадян. Сирійська група «Білих шоломів» опублікувала дані про смерть 3 377 осіб у Сирії.
Станом на 8:38: Українські рятувальники вже обстежили 61 будівлю в Туреччині. Детальніше читайте тут.
Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 21 000
Про це повідомляє The Guardian.
У виданні зазначають, що Світовий банк надасть Туреччині 1,78 мільярда доларів. Також США надішлють 85 мільйонів доларів (70,1 мільйона фунтів стерлінгів) допомоги Анкарі та Дамаску.
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🔻8 лютого голова ДСНС Сергій Крук повідомив, що Україна відправила 87 рятувальників до Туреччини.
🔻 7 лютого Ердоган оголосив надзвичайний стан у десяти провінціях, що постраждали від землетрусу.
🔻 Уранці 6 лютого поблизу турецько-сирійського кордону стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Його епіцентр знаходився у провінції Газіантеп на півдні Туреччини, але підземні поштовхи відчувалися у кількох країнах регіону, в тому числі Сирії та Лівані.