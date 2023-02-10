Литва відправляє в Україну кілька десятків ППО L70

ПОСТАЧАННЯ ЗБРОЇ І ТЕХНІКИ

У Міноборони Литви повідомили, що 36 зенітних установок L70 будуть доставлені в Україну вже «найближчим часом», пише LRT.

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Зазначається, що установки L70 вже завантажують на вантажівки в Радвілішкіському районі Литви, звідки вони в п'ятницю відправляться в Україну.

«Буде передано і транспортовано ЗРК Л-70, а саме ЗРК, боєприпаси, додаткове обладнання, яке необхідне для роботи цієї гармати. Ми сподіваємося, що найближчим часом він дійде до наших союзників», — сказав офіцер BNS Юргіс Норвейс.

ППО L70 © Biliūno / LR

L70 призначені для знищення повітряних цілей на відстані до 5 км.

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«Він використовується проти гелікоптерів, дистанційно пілотованих літальних апаратів і проти літаків, як вантажних, так і інших», — зазначив Норвейс.

Він також додав, що інструктори литовської армії протягом останніх тижнів навчали українських військових управлінню цими зенітними установками.

🔻 9 лютого міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив, що Литва передасть Україні 36 ЗРК для боротьбі із дронами—«шахедами».

🔻 23 січня міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив, що його країна виділить 40 мільйонів євро на підтримку українських військових.

🔻22 січня прем’єр-міністерка Литви зазначила, що світ має «швидше озброювати Україну, допомагати їй вистояти».

🔻19 січня міністри оборони Естонії, Великої Британії, Польщі, Латвії, Литви, а також представники Данії, Чехії, Нідерландів та Словаччини підписали «Талліннську декларацію», у якій вони зобов’язалися надати безпрецедентну допомогу ЗСУ.