Макрон хоче позбавити Путіна найвищої нагороди Франції

позбавлення почесного звання

Однак французький президент очікує на «слушний момент» для цього.

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Про це повідомляє France24.

Президент Росії Володимир Путін отримав Орден Почесного легіону Франції у 2006 році, коли відносини Москви з Парижем і Заходом були кращими, зазначають у виданні.

Після Саміту ЄС у Брюсселі Макрон визнав, що питання про медаль Путіна є «символічним, але важливим».

Президент Франції додав, що «подібні рішення завжди навантажені змістом, і потрібно оцінити правильний час для їх прийняття».

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🔻 9 лютого Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону.