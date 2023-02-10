Масована нічна атака: росіяни завдали ударів по Запоріжжю, Харківщині, Дніпропетровщині

Атака РФ

У Запоріжжі за годину зафіксовано 17 влучань, на Харківщині — 10 ударів. Дніпропетровську область атаковано дронами-камікадзе.

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Силами української ППО знищено 5 «Калібрів» та 5 «шахедів»

Про це повідомляють у Повітряних силах України. Всього росіяни випустили сім дронів-камікадзе із східного узбережжя Азовського моря та шість крилатих ракет морського базування «Калібр» – із російського фрегата у Чорному морі.

10 ударів по Харківщині

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про серію ударів по Харкову о четвертій ранку. Росіяни цілили по об’єктах енергетичної інфраструктури, написав він.

«О четвертій ранку серія ударів по Харкову. Ворог цілить по об‘єктах критичної інфраструктури. Можуть бути перебої з електрикою, водо-та теплопостачанням. Про жертви та руйнування інформація наразі уточнюються. Всі міські служби та ДСНС працюють над усуненням наслідків нічного обстрілу» — йдеться у повідомленні в телеграмі.

На початку п’ятої про масовану атаку на Харківщину повідомив голова обладміністрації Олег Синєгубов. За 40 хвилин він уточнив, що по області завдали 10 ударів: поцілили по критичній інфраструктурі

«Окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі. Зафіксовано біля 10 вибухів. У деяких районах перебої з електроенергією. На місцях вибухів вже працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється» — йдеться у дописі.

Найбільша кількість влучань з лютого у Запоріжжі

У Запоріжжі за годину зафіксовано 17 влучань — найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення. Про це о шостій ранку повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв. Росіяни атакували об‘єкти енергетичної інфраструктури, зауважив секретар міськради.

Дніпропетровщину атаковано дронами-камікадзе

«Шахеди до нас із Запорізького напрямку», — попередив громадян близько 10 вечора голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

ЗСУ опублікували кадри збиття дрона. В ОК «Схід» повідомили, що влучань не зафіксовано, йдеться у повідомленні.

Удар по об'єкту критичної інфраструктури на Хмельниччині

Удар шахедами завдали близько 4 ранку у Шепетівському районі. Пожежа ліквідована, постраждалих немає, пише очільник регіону Сергій Гамалій.

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