Масована нічна атака: росіяни завдали ударів по Запоріжжю, Харківщині, Дніпропетровщині
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У Запоріжжі за годину зафіксовано 17 влучань, на Харківщині — 10 ударів. Дніпропетровську область атаковано дронами-камікадзе.
Силами української ППО знищено 5 «Калібрів» та 5 «шахедів»
Про це повідомляють у Повітряних силах України. Всього росіяни випустили сім дронів-камікадзе із східного узбережжя Азовського моря та шість крилатих ракет морського базування «Калібр» – із російського фрегата у Чорному морі.
10 ударів по Харківщині
Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про серію ударів по Харкову о четвертій ранку. Росіяни цілили по об’єктах енергетичної інфраструктури, написав він.
«О четвертій ранку серія ударів по Харкову. Ворог цілить по об‘єктах критичної інфраструктури. Можуть бути перебої з електрикою, водо-та теплопостачанням. Про жертви та руйнування інформація наразі уточнюються. Всі міські служби та ДСНС працюють над усуненням наслідків нічного обстрілу» — йдеться у повідомленні в телеграмі.
На початку п’ятої про масовану атаку на Харківщину повідомив голова обладміністрації Олег Синєгубов. За 40 хвилин він уточнив, що по області завдали 10 ударів: поцілили по критичній інфраструктурі
«Окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі. Зафіксовано біля 10 вибухів. У деяких районах перебої з електроенергією. На місцях вибухів вже працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється» — йдеться у дописі.
Найбільша кількість влучань з лютого у Запоріжжі
У Запоріжжі за годину зафіксовано 17 влучань — найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення. Про це о шостій ранку повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв. Росіяни атакували об‘єкти енергетичної інфраструктури, зауважив секретар міськради.
Дніпропетровщину атаковано дронами-камікадзе
«Шахеди до нас із Запорізького напрямку», — попередив громадян близько 10 вечора голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
ЗСУ опублікували кадри збиття дрона. В ОК «Схід» повідомили, що влучань не зафіксовано, йдеться у повідомленні.
Удар по об'єкту критичної інфраструктури на Хмельниччині
Удар шахедами завдали близько 4 ранку у Шепетівському районі. Пожежа ліквідована, постраждалих немає, пише очільник регіону Сергій Гамалій.
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