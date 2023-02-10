КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ

Можуть бути причетні до мільярдних корупційних схем: у посадовців «Надра України» провели обшук

Опубліковано:

Обшуки СБУ
Обшуки СБУ © СБУ
Автор тексту: Тетяна Цуркану
1 хв

Колишнього нардепа Ігоря Котвіцького та підсакційного олігарха Павла Фукса звинувачують у зловживанні службовим становищем. СБУ та ДБР вже провели серію обшуків за місцями фактичного проживання та в офісних приміщеннях.  

Реклама

У результаті обшуків силовики вилучили: 

- чорнові записи та документацію, які підтверджують незаконні операції підконтрольних їм комерційних структур; 

- засоби зв’язку та комп’ютерну техніку; 

- близько 300 тис. доларів США, 250 тис. євро та 1,5 млн грн готівкою 

Згідно з матеріалами розслідування, внаслідок  діяльності цих посадовців, Україна втратила право на Сахалінське нафто-газове родовище у Харківській області.  

 «І це при тому, що з державного бюджету на розробку даного родовища було витрачено понад 1 млрд грн. За даними геологорозвідувальних робіт, поклади газу на цьому об’єкті становлять щонайменше 15 млрд кубометрів», — повідомляють у СБУ. 

 

🔻2 лютого СБУ та БЕБ повідомили про підозру топменеджеру Полтавського ГЗК, який завдав збитків державі на ₴2 млрд.

🔻 31 січня СБУ викрила керівництво Житомирської митниці на корупційних схемах із автомобілями швидкої допомоги

🔻 19 січня СБУ затримала експосадовців Укрзалізниці, які допомогли перекинути ешелони з РФ в Україну

🔻5 січня на Одеській митниці викрили масштабну схему поборів. Під час обшуків адмінбудівлі митного поста правоохоронці виявили безліч сховків з грошима, які належали співробітникам митниці.

 

 

 

Завантажити додаток