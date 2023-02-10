Міноборони Румунії не підтверджує інформацію про проліт російської ракети над територією країни

Російські ракети

Про це повідомляє румунська редакція Радіо Свобода. Пізніше редакції у міністерстві пообіцяли надати оновлену інформацію.

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«Інформація про російську ракету, яка пролетіла над повітряним простором Румунії, не підтверджується», – відповіли в міністерстві на запит видання.

У відомстві заявили, що пізніше нададуть оновлену інформацію.

Водночас раніше посол України в Британії Вадим Пристайко заявив, що у командуванні НАТО вже аналізують прольот російських ракет через територію Молдови та Румунії.

Він, зокрема, наголосив: буде надана належна відповідь. Якби була б безпосередня небезпека громадянам Молдови чи Румунії, НАТО відреагував би миттєво, зауважив посол.

Напередодні головнокомандувач ЗСУ повідомив, що дві російські ракети зранку перетнули кордони Молдови та Румунії.

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