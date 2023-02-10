Нардеп Волошин отримав підозру у держзраді

За даними слідства, народний обранець IX скликання від забороненої партії ОПЗЖ здійснював допомогу представникам Росії у проведенні підривної діяльності проти України.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

Олег Волошин поширював висловлювання, які створювали в суспільстві проросійські настрої. Також нардеп виправдовував створення на території України самопроголошених так званих «ЛНР/ДНР», йдеться в повідомленні.

В офісі Генпрокурора зазначають, що такі дії шкодили державній, економічній та інформаційній безпеці України. У повідомленні додають, що Волошин підозрюється в умисному нанесенні легких тілесних ушкоджень активісту.

«Напередодні широкомасштабного вторгнення держави-агресора підозрюваний покинув територію України та на цей час перебуває в РФ», – зазначає прсслужба з покликанням на дані слідства.

Наразі тривають обшуки за місцем проживання народного депутата України, його родичів та помічників.

🔻 29 січня народний депутат Олег Волошин написав заяву на складання мандата.

🔻 20 січня 2022 року США наклали санкції на Олега Волошина за «дестабілізацію України».