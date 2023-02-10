Нова російська атака на Україну: РФ здійснила пуски понад 100 ракет

ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

За попередньою інформацією, РФ застосувала 29 зенітних керованих ракет С-300 та 71 крилату ракету повітряного і морського базування. 61 крилату ракету було знищили ЗСУ, повідомили у Генштабі.

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Крім того, росіяни здійснили понад 20 обстрілів з РСЗВ та завдали 12 авіаційних ударів, 2 з яких - із застосуванням БпЛА типу «Шахед-136». Зокрема, по цивільній інфраструктурі.

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У населеному пункті Залізний Порт тимчасово зайнятої території Херсонської області росіяни намагаються провести паспортизацію місцевого населення.

«Для цього, до села перемістили паспортний стіл із населеного пункту Гола Пристань. Зважаючи на те, що черги бажаючих отримати російське громадянство немає, тим, хто погодиться, окупанти обіцяють грошову винагороду», — йдеться у зведені.

Також за даними Генштабу ЗСУ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей мобільні оператори «фенікс» та «мкс» з 11 лютого вимикають мобільний інтернет, щоб обмежити доступ до інформації громадян України.

Авіація Сил оборони протягом 10 лютого завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян, а також 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

«Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, позицію зенітно-ракетного комплексу та ще 2 важливих об’єкти РФ», — додали у Генштабі.

🔻 10 лютого українські воїни збили російську крилату ракету на півдні країни

🔻 10 лютого українська ППО знищила 61 російську ракету з 71

🔻Внаслідок атаки РФ 10 лютого пошкоджено чотири ТЕС — ДТЕК.

🔻 10 лютого у шести областях є влучання в об’єкти інфраструктури — Міненергетики

🔻 10 лютого кілька російських ракет пройшли повітряним простором Молдови та дійшли до кордону Румунії

🔻 9 лютого РФ завдала 41 авіаційний та 3 ракетних удари, 2 з яких по цивільній інфраструктурі Краматорська