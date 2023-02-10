Нідерланди підтвердили, що Київ надав запит на F-16

постачання винищувачів

Однак постачання винищувачів ще на етапі дискусій. Про це пише NOS з покликанням на заяву міністерки оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен.

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«Нам потрібно обговорити наявність F-16 з американцями та іншими союзниками. І ми маємо серйозно подумати про наслідки, це не може статися за одну ніч. Ми маємо бути чесними у цьому», – наголосила глава відомства.

За словами Оллонгрен, перед використанням бойових літаків українські військові повинні пройти підготовку.

Також міністерка додала, що в довгостроковій перспективі Україна буде однією з країн, що використовує F-16.

«Країна все одно ніколи більше не зможе купувати російські винищувачі», – зауважила Оллонгрен.

🔻 9 лютого прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо заявив, що Брюссель не може передати винищувачі Україні.

🔻 9 лютого британський міністр оборони Бен Воллес заявив, що Велика Британія не зможе швидко надати Україні винищувачі.

🔻 2 лютого в CNN повідомили, що США не блокуватимуть постачання союзниками F-16 Україні. Проте чиновники Сполучених Штатів не налаштовані передати винищувачі зі складів Пентагону.

🔻 31 січня у Польщі заявили, що наразі не готові передати свої літаки.

🔻 Президент Франції Еммануель Макрон 30 січня не виключив постачання винищувачів Україні.