Ознак прямої військової загрози немає: у США прокоментували проліт ракет РФ над Молдовою

ЗАГРОЗА СУСІДАМ УКРАЇНИ

Заступник офіційного представника Держдепартаменту США Ведант Патель прокоментував інформацію щодо ймовірної відповідь НАТО, якщо буде встановлено, що ракети, які РФ випустила під час атаки по Україні увійшли до повітряного простору Румунії, яка є членом Альянсу, повідомляє ВВС.

Реклама Читати продовження

«Наразі ми не маємо жодних ознак прямої військової загрози з боку Росії проти Молдови чи Румунії. У більш широкому сенсі, ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність Молдови, а також її конституційно гарантований нейтралітет», — сказав Патель.

Він також додав, що США перебувають «у тісному контакті з молдавськими партнерами та румунськими союзниками».

►Читайте також: Нова російська атака на Україну: РФ влучила в об'єкти критичної інфраструктури

🔻 10 лютого головнокомандувач ЗСУ повідомив, що дві російські ракети зранку перетнули кордони Молдови та Румунії.

🔻 Згодом у Міністерстві оборони Румунії повідомили, що російська ракета пролетіла в 35 км від румунського кордону.

🔻 Після інциденту з ракетами, МЗС Молдови викликали російського посла в Кишиневі Олега Васнєцова, щоб вказати російській стороні на неприпустиме порушення повітряного простору Молдови.