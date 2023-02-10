Перша партія «Бредлі» для України прибула до Німеччини

Постачання зброї і техніки

60 американських бойових машин «Бредлі», броньовані евакуаційні машини M88, ракетні установки ППО HMMWV Avenger і пікапи HMMWV уже знаходяться в німецькому Бремерхафені.

Реклама Читати продовження

Про це повідомили в агентстві Reuters.

🔻 6 лютого судно з БМП «Бредлі» для України від США вже прибуло до Європи.

🔻 31 січня командування США відправили Києву першу партію з понад 60 «Бредлі».

🔻 30 січня стало відомо про відправлення першої партії бойових машин піхоти «Бредлі» в Україну.