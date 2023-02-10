Питання про поставку F-16 Києву має виходити від НАТО – Моравецький

винищувачі для україни

Польща вирішить, що робити тоді, коли буде прийняте однозначне рішення.

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Про це польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив у Брюсселі після саміту ЄС, пише The Guardian.

Очільник уряду також додав, що деякі країни «не дуже позитивно відреагували» на пропозицію Польщі про те, що «спільна закупівля і виробництво буде в інтересах усіх країн НАТО і ЄС, а також в інтересах України».

🔻 9 лютого прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо заявив, що Брюссель не може передати винищувачі Україні.

🔻 9 лютого британський міністр оборони Бен Воллес заявив, що Велика Британія не зможе швидко надати Україні винищувачі.

🔻 2 лютого в CNN повідомили, що США не блокуватимуть постачання союзниками F-16 Україні. Проте чиновники Сполучених Штатів не налаштовані передати винищувачі зі складів Пентагону.

🔻 31 січня у Польщі заявили, що наразі не готові передати свої літаки.

🔻 Президент Франції Еммануель Макрон 30 січня не виключив постачання винищувачів Україні.