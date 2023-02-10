у сша прокоментували російські удари

Посол США в Україні відреагувала на масовану атаку РФ

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Бріджит Брінк, посол США в Україні
Бріджит Брінк, посол США в Україні AP - Natacha Pisarenko
Автор тексту: Олександра Стара

Бріджит Брінк заявила, що «українці мають незламну рішучість».

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«Після нічних атак та під час нових ударів Росії по всій країні, я згадую, що Джо Байден сказав Зеленському у Вашингтоні: Українці мають сталевий кістяк, навіть з ракетами в повітрі», – написала посол у твітері.

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🔻 З самого ранку 10 лютого Росія атакувала територію України. Крилаті ракети випустили зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. У низці населених пунктів лунають вибухи.

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