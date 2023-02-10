Посол США в Україні відреагувала на масовану атаку РФ

у сша прокоментували російські удари

Бріджит Брінк заявила, що «українці мають незламну рішучість».

Реклама Читати продовження

«Після нічних атак та під час нових ударів Росії по всій країні, я згадую, що Джо Байден сказав Зеленському у Вашингтоні: Українці мають сталевий кістяк, навіть з ракетами в повітрі», – написала посол у твітері.

Після нічних атак та під час нових ударів Росії по всій країні, я згадую, що @POTUS сказав @zelenskyyua у Вашингтоні: «Українці мають сталевий кістяк і незламну рішучість, навіть з ракетами в повітрі». — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) February 10, 2023

► Читайте також: Атака РФ виглядає як реакція на успішну поїздку Зеленського до країн ЄС – Маасікас

🔻 З самого ранку 10 лютого Росія атакувала територію України. Крилаті ракети випустили зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. У низці населених пунктів лунають вибухи.