Премʼєр-міністерка Молдови подала у відставку

Відставка премʼєр-міністерки Молдови

10 лютого премʼєр-міністерка Молдови Наталія Гавріліца повідомила, що вона подає у відставку, пише NewsMaker.

Реклама Читати продовження

«Мені випала честь бути прем'єркою Молдови... Я вірю в Молдову, в людей цієї країни й у те, що у нас все вийде… Закликаю вас бути згуртованими. Молдова буде країною, якою всі ми пишатимемося», — наголосила Гавріліца під час пресконференції.

Вона також розповіла про кризу біженців, з якою вдалося впоратися уряду, компенсацію витрат громадян на газ та електрику та початок будівництва нових ліній електропередач. А ще залучення нових інвестицій в країну та проведені реформи.

«Якби уряд Молдови мав би вдома стільки ж підтримки, скільки в ЄС, у Брюсселі, ми б досягли набагато більше», — зазначила експремʼєр-міністерка.

Президентка Молдови Майя Санду повідомила, що прийняла відставку прем'єрки та подякувала їй за «величезну жертву та зусилля, спрямовані на те, щоб очолити країну під час таких криз».

«Попри безпрецедентні виклики, країною керували відповідально, з великою обережністю та самовідданою працею. У нас є стабільність, мир та розвиток там, де інші хотіли війни та банкрутства», — заявила Санду.

Санду додала, що після відставки прем'єра вона згідно з процедурою проведе консультації з парламентськими фракціями та оголосить кандидатуру на посаду прем'єра.

🔻10 лютого у Міноборони Румунії повідомили, що російська ракета пролетіла в 35 км від румунського кордону. Це сталося під час чергової атаки РФ по території України.

🔻 Раніше, 10 лютого, посол України в Британії Вадим Пристайко заявив, що у командуванні НАТО вже аналізують прольот російських ракет через територію Молдови та Румунії. До цього, головнокомандувач ЗСУ повідомив, що дві російські ракети зранку перетнули кордони Молдови та Румунії.

🔻9 лютого у Молдові підтвердили інформацію Зеленського щодо плану РФ по дестабілізації ситуації в країні.

🔻 9 лютого президент України Володимир Зеленській на спеціальному засіданні Європейської Ради повідомив, що у нещодавній розмові з президенткою Молдови Маєю Санду він проінформував її про план Росії щодо руйнування політичної ситуації в Молдові. За інформацією, яку перехопила українська розвідка росіяни збирались зруйнувати демократичний порядок Молдови та захопити владу.

🔻19 січня президентка Молдови Майя Санду під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі звернулася до країн-союзників з проханням допомогти посилити протиповітряну оборону її країни, оскільки РФ продовжує свої зусилля з дестабілізації Молдови.