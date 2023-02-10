Після прольоту ракети РФ у Кишиневі терміново викликали посла Росії

Російські ракети

Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску на зустрічі з російським представником Олегом Васнецовим укотре вкаже на неприпустимість порушення повітряного простору Молдови.

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Про це повідомив речник молдовського відомства Даніел Воде.

«Російська сторона продовжує агресивну війну проти України, а ракетні удари по сусідній країні прямо і негативно позначаються і на громадянах нашої країни… Рішуче засуджуємо недружні дії та заяви щодо Молдови. Закликаємо Російську Федерацію припинити військову агресію проти сусідньої країни, що призводить до численних людських жертв і матеріальних збитків», – написав прессекретар у фейсбуці.

Comentariul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene cu privire la survolarea teritoriului suveran al... Posted by Daniel Vodă on Friday, 10 February 2023

Молдовські ЗМІ пишуть, що ракета над Румунією пролетіла у районі Сучави.

Повітряні сили України могли збити російські ракети над Румунією та Молдовою, заявив в коментарі УП речник командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат. Та українські військові розуміли ризики та загрози населенню іноземних держав, тому цього не зробили цього одразу, зауважив він.

► Усі деталі щодо нової російської атаки в усіх регіонах читайте тут: В Україні масштабна повітряна тривога, є влучання