Після прольоту ракети РФ у Кишиневі терміново викликали посла Росії
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Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску на зустрічі з російським представником Олегом Васнецовим укотре вкаже на неприпустимість порушення повітряного простору Молдови.
Про це повідомив речник молдовського відомства Даніел Воде.
«Російська сторона продовжує агресивну війну проти України, а ракетні удари по сусідній країні прямо і негативно позначаються і на громадянах нашої країни… Рішуче засуджуємо недружні дії та заяви щодо Молдови. Закликаємо Російську Федерацію припинити військову агресію проти сусідньої країни, що призводить до численних людських жертв і матеріальних збитків», – написав прессекретар у фейсбуці.
Comentariul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene cu privire la survolarea teritoriului suveran al...Posted by Daniel Vodă on Friday, 10 February 2023
Молдовські ЗМІ пишуть, що ракета над Румунією пролетіла у районі Сучави.
Повітряні сили України могли збити російські ракети над Румунією та Молдовою, заявив в коментарі УП речник командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат. Та українські військові розуміли ризики та загрози населенню іноземних держав, тому цього не зробили цього одразу, зауважив він.
► Усі деталі щодо нової російської атаки в усіх регіонах читайте тут: В Україні масштабна повітряна тривога, є влучання