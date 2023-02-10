Російська ракета пролетіла в 35 км від румунського кордону — Міноборони Румунії

ЗАГРОЗА СУСІДАМ УКРАЇНИ

Її зафіксувала система протиповітряного спостереження ВПС Румунії приблизно в 35 кілометрах на північний схід від кордону.

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У румунському Міністерстві оборони зазначають, що повітряна ціль була запущена з корабля РФ біля Криму. Вона пройшла повітряний простір України та Молдови і знову увійшла у простір України, не перетинаючи Румунію.

«О 10.38 два літаки МіГ-21 LanceR ВПС Румунії з бойової служби ВПС під командуванням НАТО, які перебували на той момент в тренувальному польоті, були перенаправлені в північну частину Румунії для доповнення варіантів реакції. Приблизно через дві хвилини ситуація прояснилася, і два літаки відновили свою початкову місію», — йдеться у повідомленні.

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Траєкторія ракети «Калібр», опублікована аналітиком з відкритих джерел, показує, що ракета нібито перетнула північ Румунії і територію Республіки Молдова. Метою мав стати Львів, пишуть у Europa Libera Romania.

Breaking: Multiple UA sources report that #Russia launched sea-based Kalibr cruise missiles from the Crimea area that were programed to avoid APU air defenses on the border of Moldova. As a result, they entered Moldovan and Romanian (NATO) airspace.#OSINT #Ukraine #UkraineWar pic.twitter.com/akmP0wcCmx — OSINT (Uri) (@UKikaski) February 10, 2023

Раніше посол України в Британії Вадим Пристайко заявив, що у командуванні НАТО вже аналізують прольот російських ракет через територію Молдови та Румунії.

Нагадаємо, напередодні головнокомандувач ЗСУ повідомив, що дві російські ракети зранку перетнули кордони Молдови та Румунії.

🔻 З самого ранку 10 лютого Росія атакувала територію України. Крилаті ракети випустили зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. У низці населених пунктів лунають вибухи.