Росіяни поцілили в об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині

Наслідки атаки РФ

Внаслідок вибуху почалася пожежа: наразі її ліквідовують. Через пошкодження, а також ситуацію в інших областях в регіоні можливі перебої з електропостачанням, повідомляє голова ОВА.

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Загалом по Львівщині запустили 12 ракет: 9 з них збито, пише очільник ОВА Максим Козицький.

У Золочівському районі ракета окупантів впала за 4 метри від автобусної зупинки. Боєприпас не вибухнув.

«Надзвичайники працюють над її знешкодженням. Прошу водіїв оминати цю ділянку», — йдеться у повідомленні у телеграмі.

Ще одна ракета впала неподалік санаторію у Львівському районі. Вибухова хвиля пошкодила вікна будівлі.

За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих у жодному з цих випадків немає, зазначив голова ОВА.

🔻 10 лютого через атаки РФ виник значний дефіцит в енергосистемі України — Укренерго.

🔻 10 лютого внаслідок атаки РФ пошкоджено чотири ТЕС — ДТЕК.

🔻10 лютого через атаки РФ у Дніпрі скасували роботи електротранспорту та зовнішнього освітлення.