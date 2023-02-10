росіяни проводять фільтрацію
РФ проводить фільтраційні заходи на окупованих територіях – Генштаб
Опубліковано:
Херсонська область – У місті Гола Пристань Херсонської області працівники ФСБ Росії продовжують здійснювати перевірку документів та особистих речей місцевих жителів, особливу увагу звертаючи на телефони.
Реклама
Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.
Також у звіті додають, що росіяни привезли завербованих полонених із ПВК Вагнера до села Мирне Запорізької області, щоб поповнити втрати.
Situation update as of 6.00 a.m., 10th February, 2023 Glory to Ukraine! Day 352 of the full-scale russian military...Posted by Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine on Thursday, 9 February 2023
🔻 6 лютого в Генштабі повідомили, що росіяни ведуть наступ на п’яти напрямках.