РФ проводить фільтраційні заходи на окупованих територіях – Генштаб

росіяни проводять фільтрацію

Херсонська область – У місті Гола Пристань Херсонської області працівники ФСБ Росії продовжують здійснювати перевірку документів та особистих речей місцевих жителів, особливу увагу звертаючи на телефони.

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Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.

Також у звіті додають, що росіяни привезли завербованих полонених із ПВК Вагнера до села Мирне Запорізької області, щоб поповнити втрати.

🔻 6 лютого в Генштабі повідомили, що росіяни ведуть наступ на п’яти напрямках.