Атака РФ

Кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Харківському району зросла до 8 людей

Ілюстративне фото /Харківщина, наслідки обстрілів REUTERS - STRINGER

Автор тексту: Оксана Вітер

Харківська область – Раніше повідомлялось про сім поранених. Двоє з них у тяжкому стані, повідомив очільник області Олег Синєгубов.