Атака РФ

Кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Харківському району зросла до 8 людей

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Ілюстративне фото /Харківщина, наслідки обстрілів
Ілюстративне фото /Харківщина, наслідки обстрілів REUTERS - STRINGER
Автор тексту: Оксана Вітер

Харківська область – Раніше повідомлялось про сім поранених. Двоє з них у тяжкому стані, повідомив очільник області Олег Синєгубов. 

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«За оновленою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, кількість постраждалих зросла до 8 осіб. Поранених госпіталізовано. Медики надають їм всю необхідну допомогу», — написав голова ОВА. 

Усі деталі щодо нової російської атаки в усіх регіонах читайте тут: В Україні масштабна повітряна тривога, є влучання 

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