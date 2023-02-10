Атака РФ
Кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Харківському району зросла до 8 людей
Опубліковано:
Харківська область – Раніше повідомлялось про сім поранених. Двоє з них у тяжкому стані, повідомив очільник області Олег Синєгубов.
Реклама
«За оновленою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, кількість постраждалих зросла до 8 осіб. Поранених госпіталізовано. Медики надають їм всю необхідну допомогу», — написав голова ОВА.
Усі деталі щодо нової російської атаки в усіх регіонах читайте тут: В Україні масштабна повітряна тривога, є влучання