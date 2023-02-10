Атаки РФ

Силами української ППО знищено 5 «Калібрів» та 5 «шахедів»

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Кількість збитих за добу дронів та ракет
Кількість збитих за добу дронів та ракет © ПСУ
Автор тексту: Оксана Вітер

Про це повідомляють у Повітряних силах України. Всього росіяни випустили сім дронів-камікадзе із східного узбережжя Азовського моря та шість крилатих ракет морського базування «Калібр» – із російського фрегата у Чорному морі.

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Силами та засобами Повітряних Сил ЗС України знищено 5 крилатих ракет «Калібр» та 5 ударних дронів.

Також окупанти завдали масованого удару зенітними ракетами С-300 з районів російського Бєлгорода і окупованого Токмака.

По Харківській та Запорізькій областях запущено до 35 зенітних керованих ракет С-300, які неможливо знищувати в повітрі засобами ППО, йдеться у повідомленні. 

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