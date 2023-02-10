Атаки РФ

Силами української ППО знищено 5 «Калібрів» та 5 «шахедів»

Кількість збитих за добу дронів та ракет © ПСУ

Автор тексту: Оксана Вітер

Про це повідомляють у Повітряних силах України. Всього росіяни випустили сім дронів-камікадзе із східного узбережжя Азовського моря та шість крилатих ракет морського базування «Калібр» – із російського фрегата у Чорному морі.