Терористична тактика РФ не зупинить ні Україну, ні її партнерів – Мішель

в єс відреагували на російські удари

Президент Європейської ради Шарль Мішель наголосив, що «атаки Росії на українські міста є воєнними злочинами».

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«ЄС та його держави-члени підтримують Україну й усіх українців. І ще більше прискорять забезпечення військовою технікою, зокрема ППО», – написав президент Євроради в твітері.

Russia’s indiscriminate attacks on Ukrainian cities are war crimes.

This terror tactic will not deter Ukraine or its partners.



The EU and it’s member states stand by Ukraine and all Ukrainians. And will further speed up the provision of military equipment, including air defence. — Charles Michel (@CharlesMichel) February 10, 2023

► Усі деталі щодо нової російської атаки в усіх регіонах читайте тут: В Україні масштабна повітряна тривога, є влучання

🔻 10 лютого посол США в Україні відреагувала на масовану атаку РФ.

🔻 З самого ранку 10 лютого Росія атакувала територію України. Крилаті ракети випустили зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. У низці населених пунктів лунають вибухи.