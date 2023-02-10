Терористична тактика РФ не зупинить ні Україну, ні її партнерів – Мішель
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Президент Європейської ради Шарль Мішель наголосив, що «атаки Росії на українські міста є воєнними злочинами».
«ЄС та його держави-члени підтримують Україну й усіх українців. І ще більше прискорять забезпечення військовою технікою, зокрема ППО», – написав президент Євроради в твітері.
Russia’s indiscriminate attacks on Ukrainian cities are war crimes.— Charles Michel (@CharlesMichel) February 10, 2023
This terror tactic will not deter Ukraine or its partners.
The EU and it’s member states stand by Ukraine and all Ukrainians. And will further speed up the provision of military equipment, including air defence.
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🔻 10 лютого посол США в Україні відреагувала на масовану атаку РФ.
🔻 З самого ранку 10 лютого Росія атакувала територію України. Крилаті ракети випустили зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. У низці населених пунктів лунають вибухи.