в єс відреагували на російські удари

Терористична тактика РФ не зупинить ні Україну, ні її партнерів – Мішель

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Шарль Мішель, Президент Європейської ради
Шарль Мішель, Президент Європейської ради AP - Geert Vanden Wijngaert
Автор тексту: Олександра Стара

Президент Європейської ради Шарль Мішель наголосив, що «атаки Росії на українські міста є воєнними злочинами».

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«ЄС та його держави-члени підтримують Україну й усіх українців. І ще більше прискорять забезпечення військовою технікою, зокрема ППО», – написав президент Євроради в твітері.

► Усі деталі щодо нової російської атаки в усіх регіонах читайте тут: В Україні масштабна повітряна тривога, є влучання 

 

🔻 10 лютого посол США в Україні відреагувала на масовану атаку РФ.

🔻 З самого ранку 10 лютого Росія атакувала територію України. Крилаті ракети випустили зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. У низці населених пунктів лунають вибухи.

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