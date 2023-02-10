Терор ніколи не знатиме жодних меж — Володимир Зеленський

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА

«Захист України — це захист усієї Європи та світу, кожної країни, яка просто хоче жити». Про це очільник держави зазначив у своєму зверненні після чергової масованої атаки росіян.

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Зеленський повідомив, що РФ сьогодні від ранку запустила щонайменше 70 ракет у черговій масованій атаці. Її мішенню знову були мирні люди та цивільна інфраструктура. На жаль були влучання та є жертви.

Крім того, кілька російських ракет пройшли повітряним простором Молдови та Румунії.

«Ці ракети — виклик НАТО, колективній безпеці. Це терор, який можна і треба зупинити. Світ повинен зупинити. Я дякую всім, хто це розуміє. Дякую всім, хто допомагає», — підкреслив український лідер.

Володимир Зеленський також висловив вдячність українським ППО, які знешкодили понад 60 російських ракет.

«Дякую нашим Повітряним силам, усім нашим зенітникам, кожному і кожній, хто захищає Україну і наших людей»,— сказав він.

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