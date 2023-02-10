Україна готова використовувати британські ракети великої дальності для ударів у Криму

Зброя для України

Про це пише The Times. Співрозмовник видання підтвердив, що слова президента Володимира Зеленського про знищення російських військових об'єктів «у глибині окупованих територій» мають на увазі можливість ударів по окупованому півострову.

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За словами неназваного джерела, Київ готовий до подібних дій. Ми захищаємось від найбільш антиєвропейської сили сучасного світу, сказав Зеленський.

У середу в ході візиту Зеленського до Лондона британський прем'єр-міністр Ріші Сунак підтвердив, що Лондон готується передати Україні далекобійне озброєння, йдеться у публікації

В уряді не уточнюють, що саме це означає, проте раніше Лондон анонсував можливість передачі Україні ракет великої дальності.

Йдеться про протикорабельні ракети Harpoon з дальністю поразки до 240 км, які можна модифікувати для завдання ударів по наземних цілях, повідомляє британське медіа. Ще один варіант — авіаційні ракети Storm Shadow, дальність поразки яких досягає 560 км.

Передача Києву ракет Storm Shadow є малоймовірним, зазначає видання. Це означатиме, що Велика Британія передає Україні озброєння більшої дальності, ніж США: а це поставить поставить Вашингтон у незручне становище.

🔻 8 лютого під час візиту в Британії Володимир Зеленський заявив, що «коаліція ракет великої дальності змусить зло відступити».

🔻 8 лютого під час пресконференції з Макроном і Шольцем Зеленський заявив , що Україна потребує далекобійної зброї прямо зараз.