Україна залучить $6 млрд гранту від США на соціальний захист та підтримку економіки

Засідання Уряду

Ще $165 млн доларів грантових коштів Київ отримає від низки європейських країн, повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Відповідні рішення були затверджені 10 лютого під час засідання Уряду.

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«Гранти надійдуть через фонд донорів, який адмініструють МБРР та Міжнародна асоціація розвитку. Це дозволяє нам підтримати найбільш вразливі верстви населення, підтримати економіку та направити кошти українських платників податків на забезпечення наших сил безпеки й оборони», — зазначив Шмигаль.

Від початку 2023 року міжнародні партнери вже надали Україні 4,2 млрд доларів.

Прем‘єр-міністр також розповів, що сьогодні в Уряді була прийнята постанова про порядок використання коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії в Україні. У документі, зокрема, визначили об’єкти, які будуть відновлювати у першу чергу.

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«Ми заморозили та конфіскували сотні об’єктів, які належали російському уряду або російським олігархам в Україні. Сьогодні ухвалюємо постанову про те, яким чином відбуватиметься їх продаж. Це будуть відкриті аукціони, всі кошти від яких спрямовуватимуться на відновлення України», — додав Шмигаль.

🔻 7 лютого Верховна Рада України в першому читанні підтримала зміни до держбюджету-2023

🔻2 лютого прем‘єр-міністр України розповів, що втрати України від збройної агресії РФ сягають 750 млрд євро.

🔻2 лютого Денис Шмигаль розповів, що Україна та ЄС підписали два важливих документи, яки стосуються бізнесу та енергетики.

🔻 2 лютого єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган повідомив, що ЄС незабаром анонсує черговий пакет допомоги Україні на €400 млн.

🔻26 січня державам-членам Європейського союзу повідомили про план ЄС, щодо можливої передачі на відновлення України €33,8 мільярда заморожених активів центробанку РФ.