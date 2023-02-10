ВІДДАЛИ ЖИТТЯ ЗА УКРАЇНУ

Україна повернула 61 загиблого захисника

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Засніжені квіти на могилі українського солдата на Львівському кладовищі / ілюстративне фото
Засніжені квіти на могилі українського солдата на Львівському кладовищі / ілюстративне фото © AP - Emilio Morenatti
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Передача тіл полеглих українських воїнів відбулася відповідно до норм Женевської конвенції та з дотриманням міжнародного гуманітарного права.  

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Про це зазначають у Мінреінтеграції. 

Станом на сьогоднішній день вдалося повернути тіла 888 оборонців, полеглих у боях за Україну.  

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🔻4 лютого Україні вдалось повернути додому 116 людей і забрати тіла загиблих іноземних волонтерів Крістофера Метью Перрі, Ендрю Тобіаса Метью та українського бійця Євгенія Кулика. 

🔻 12 січня Україна повернула тіла 54 захисників із Оленівки. Зробити це вдалося після складних переговорів і за посередництва Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

🔻 11 січня український та російський омбудсмени в Туреччині обговорили питання активізації обміну військовополоненими та пораненими

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