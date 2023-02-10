Українська ППО знищила 61 російську ракету з 71

АТАКА ПО УКРАЇНІ

В їх числі Х-101, Х-555, «Калібр». Також українські захисники збили 5 дронів-камікадзе.

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Про це повідомили у Повітряний силах ЗС України.

Зазначається, що РФ атакувала Україну вісьмома стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс. Вони випускали ракети Х-101 та Х-555 з районів Каспійського моря та Волгодонська.

Також росіяни запускали по Україні «Калібри» з кораблів у Чорному морі.

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