Українська ППО знищила 61 російську ракету з 71
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В їх числі Х-101, Х-555, «Калібр». Також українські захисники збили 5 дронів-камікадзе.
Про це повідомили у Повітряний силах ЗС України.
Зазначається, що РФ атакувала Україну вісьмома стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс. Вони випускали ракети Х-101 та Х-555 з районів Каспійського моря та Волгодонська.
Також росіяни запускали по Україні «Калібри» з кораблів у Чорному морі.
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