АТАКА ПО УКРАЇНІ

Українська ППО знищила 61 російську ракету з 71

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Результат роботи української ППО
Результат роботи української ППО © Повітряні Сили України
Автор тексту: Тетяна Цуркану

В їх числі Х-101, Х-555, «Калібр». Також українські захисники збили 5 дронів-камікадзе.  

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Про це повідомили у Повітряний силах ЗС України. 

Зазначається, що РФ атакувала Україну вісьмома стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс. Вони випускали ракети Х-101 та Х-555 з районів Каспійського моря та Волгодонська. 

Також росіяни запускали по Україні «Калібри» з кораблів у Чорному морі. 

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