АТАКА ДРОНАМИ
Українська ППО сьогодні ввечері збила сім БпЛА на півдні країни
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«Шахедів» знищили над Миколаївщиною та Одещиною.
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Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що над областю ліквідовано три безпілотника.
Голова Одеської ОВА Максим Марченко написав про чотири збитих дрона-камікадзе. Вони намагалися влучити в об’єкти енергетичної інфраструктури.
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