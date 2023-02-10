Українська ППО сьогодні ввечері збила сім БпЛА на півдні країни

АТАКА ДРОНАМИ

«Шахедів» знищили над Миколаївщиною та Одещиною.

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Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що над областю ліквідовано три безпілотника.

Голова Одеської ОВА Максим Марченко написав про чотири збитих дрона-камікадзе. Вони намагалися влучити в об’єкти енергетичної інфраструктури.

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