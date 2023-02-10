Українські воїни збили російську крилату ракету на півдні країни
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Це сталося під час чергової масованої ракетної атаки РФ по території України, повідомляє Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.
«Воїни мобільної вогневої групи радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького повітряного командування "Південь" під час сьогоднішнього ракетного удару влучним пострілом із ПЗРК збили російську крилату ракету на півдні країни», — йдеться у повідомлені.
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