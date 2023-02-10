Українські рятувальники вже обстежили 61 будівлю в Туреччині

ДОПОМОГА ТУРЕЧЧИНІ

Туреччина – Спеціалісти надають допомогу в районах, які постраждали від потужного землетрусу. Працівники ДСНС розібрали 35 завалів для пошуку постраждалих.

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Про це повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Наразі особовий склад рятувальників з України поділений на дві групи для виконання робіт позмінно по 6 годин. Зведений загін ДСНС розгорнули наметове містечко в районі Доанкой м. Антакья провінції Хатай, зазначає пресслужба.

Наразі пошуково-рятувальні роботи в провінції Хатай ще тривають.

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🔻 8 лютого перша група Зведеного загону Державної служби України з надзвичайних ситуацій вже прибула до аеропорту м. Газіантеп.

🔻 8 лютого голова ДСНС Сергій Крук повідомив, що Україна відправила 87 рятувальників до Туреччини.

🔻 7 лютого Ердоган оголосив надзвичайний стан у десяти провінціях, що постраждали від землетрусу.

🔻 6 лютого на південному сході Туреччини та північному заході Сирії за добу сталися два землетруси — магнітудою 7,7 балів (о 04:17 за місцевим часом) та 7,6 балів (о 13:24).