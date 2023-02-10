СУЧАСНЕ ОЗБРОЄННЯ

Укроборонпром разом з країною НАТО розпочав спільне виробництво 120-мм міни

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120-мм міна
120-мм міна © Укроборонпром
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Ці снаряди здатні руйнувати інженерні споруди та легкоброньовану техніку.  

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Про це повідомляє пресслужба державного концерну. 

Такі міни гарантовано уражають ворожу піхоту в радіусі від 25 м до 60 м, а розліт осколків може сягати 250 м.  

Зазначається, що 120-мм міни виготовляються за сучасними технологіями. Їх виробничі потужності розсереджені. Частина з них розташована на території однієї з європейських держав. 

«Днями укладено контракт з Міністерство оборони України на постачання цих засобів ураження, тож, вже незабаром їх отримають українські військові», — повідомляє пресслужба. 

120-мм міна
120-мм міна © Укроборонпром
120-мм міна
120-мм міна © Укроборонпром
120-мм міна
120-мм міна © Укроборонпром

🔻8 лютого стало відомо, що Укроборонпром буде співпрацювати з чеською бронетанковою галуззю.

🔻11 січня в Укроборонпромі повідомили, що налагодили серійне виробництво 82-мм осколкових мін.

🔻29 листопада в Укроборонпромі повідомили, що розробили олівець для розмінування. 

🔻18 листопада Укроборонпром повідомив, що Україна буде  виробляти важке озброєння та військову техніку спільно з 6 країнами НАТО.

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