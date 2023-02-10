Укроборонпром разом з країною НАТО розпочав спільне виробництво 120-мм міни
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Ці снаряди здатні руйнувати інженерні споруди та легкоброньовану техніку.
Про це повідомляє пресслужба державного концерну.
Такі міни гарантовано уражають ворожу піхоту в радіусі від 25 м до 60 м, а розліт осколків може сягати 250 м.
Зазначається, що 120-мм міни виготовляються за сучасними технологіями. Їх виробничі потужності розсереджені. Частина з них розташована на території однієї з європейських держав.
«Днями укладено контракт з Міністерство оборони України на постачання цих засобів ураження, тож, вже незабаром їх отримають українські військові», — повідомляє пресслужба.
🔻8 лютого стало відомо, що Укроборонпром буде співпрацювати з чеською бронетанковою галуззю.
🔻11 січня в Укроборонпромі повідомили, що налагодили серійне виробництво 82-мм осколкових мін.
🔻29 листопада в Укроборонпромі повідомили, що розробили олівець для розмінування.
🔻18 листопада Укроборонпром повідомив, що Україна буде виробляти важке озброєння та військову техніку спільно з 6 країнами НАТО.