У Дніпрі скасували роботу електротранспорту та зовнішнього освітлення

РОСІЙСЬКА АТАКА

Дніпро – Графіки відключень електроенергії для населення залишаються плановими, повідомив міський голова Борис Філатов.

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«На даний час прийнято рішення про скасування роботи електротранспорту та зовнішнього освітлення, але сподіваюсь, що вже завтра запрацюємо знову», — зазначив він у Telegram.

Філатов також додав, що завдяки ППО наразі всі системи життєзабезпечення міста працюють в штатному режимі «з певними контрольованими обмеженнями».

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🔻 Уранці 10 лютого Росія атакувала територію України. У низці населених пунктів пролунали вибухи. Є влучання в енергетичні об'єкти. Загалом повітряна тривога тривала 3 години 30 хвилин.

🔻 10 лютого внаслідок атаки РФ пошкоджено чотири ТЕС — ДТЕК.