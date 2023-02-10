У командуванні НАТО вже аналізують прольот російських ракет через територію Молдови та Румунії

Російські ракети

Про це повідомив посол України в Британії Вадим Пристайко в ефірі нацмарафону

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Він, зокрема, наголосив: буде надана належна відповідь. Якби була б безпосередня небезпека громадянам Молдови чи Румунії, НАТО відреагував би миттєво, зауважив посол.

Напередодні головнокомандувач ЗСУ повідомив, що дві російські ракети зранку перетнули кордони Молдови та Румунії.

Усі деталі щодо нової російської атаки в усіх регіонах читайте тут: В Україні масштабна повітряна тривога, є влучання