У Туреччині з-під завалів врятували українку та її 4-річного сина
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Пошуково-рятувальній команді муніципалітету Стамбула вдалося врятувати українку та її 4-річного сина з-під уламків будівлі в Іскендеруні, повідомляє CNN Turk.
Зазначається, що рятувальники почути під завалами звуки та за допомогою ретельної операції змогли врятувати українку Олену Акгьоль та її 4-річного сина Юкселя. Матір із сином одразу передали медичним бригадам.
«Стан здоров’я матері та сина задовільний, робота бригад в області триває», — зазначили у CNN Turk.
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🔻10 лютого кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 21 000.
🔻 9 лютого речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що 5 українців, ймовірно, перебувають під завалами у Туреччині
🔻8 лютого голова ДСНС Сергій Крук повідомив, що Україна відправила 87 рятувальників до Туреччини.
🔻7 лютого з-під завалів у Туреччині врятували двох українців
🔻 7 лютого Ердоган оголосив надзвичайний стан у десяти провінціях, що постраждали від землетрусу.
🔻 Уранці 6 лютого поблизу турецько-сирійського кордону стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Його епіцентр знаходився у провінції Газіантеп на півдні Туреччини, але підземні поштовхи відчувалися у кількох країнах регіону, в тому числі Сирії та Лівані.