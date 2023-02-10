Атака РФ

У шести областях є влучання в об’єкти інфраструктури — Міненергетики

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Пошкодження об'єкту енергетичної інфраструктури
Пошкодження об'єкту енергетичної інфраструктури © Герман Галущенко / Фейсбук
Автор тексту: Оксана Вітер

Внаслідок атак пошкоджені об‘єкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.  

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Найскладніша ситуація у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях. Запроваджені аварійні відключення в багатьох регіонах, повідомляє Галущенко. 

«Завдяки успішній роботі ППО та завчасним технічним заходам вдалось зберегти цілісність енергосистеми України. Енергетики працюють нон-стоп над відновленням енергопостачання». — йдеться у повідомленні міністра у фейсбуці.

🔻 З самого ранку 10 лютого Росія атакувала територію України. Крилаті ракети випустили зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. У низці населених пунктів лунають вибухи.

🔻У вересні - лютому енергетичні підприємства ДТЕК Енерго були атаковані 27 разів. 28 енергетиків були поранені, 3 загинули. 

 

 

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