Через атаки РФ виник значний дефіцит в енергосистемі України — Укренерго

Наслідки атаки Росії

Основною ціллю Росії були електростанції та об’єкти високовольтної мережі, повідомляють на підприємстві.

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Енергосистема України зазнала сьогодні масованого ракетного удару, а вночі – атаки безпілотниками, йдеться у повідомленні. Пошкоджено енергетичні об’єкти у східних, західних і південних регіонах України, пишуть в Укренерго.

Найбільш складна ситуація наразі на Харківщині, зауважують енергетики. Мережеві обмеження через атаку діють на Хмельниччині, а також зберігаються на Одещині та Київщині, повідомляють на підприємстві.

«Ремонтні бригади «Укренерго» вже займаються ліквідацією наслідків прильотів та розпочинають аварійно-відновлювальні роботи. В інших регіонах поступово покриття споживання повертається в межі визначених лімітів», — йдеться у дописі «Укренерго» в фейсбуці.

В інших регіонах поступово покриття споживання повертається в межі визначених лімітів, зауважують енергетики.

🔻 Зранку 10 лютого Росія атакувала територію України. Випустили 71 крилату ракету.

🔻У вересні - лютому енергетичні підприємства ДТЕК Енерго були атаковані 27 разів. 28 енергетиків були поранені, 3 загинули.